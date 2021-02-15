「南華早報」引述消息人士報導，字節跳動已擱置出售短影音平台TikTok美國業務的交易案，因為此案原本就是為了迎合川普政府要求，川普既已離開白宮，交易理由當然也不復存在。

字節跳動去年9月表示原則上與甲骨文和沃爾瑪公司（Walmart）達成協議，字節跳動將在美國成立公司TikTok Global，其中20%股權出售給甲骨文，字節跳動則保留80%股權；但「南華早報」今天引述消息人士說：「這項交易主要是為迎合川普政府要求，川普既已離開，交易的理由也隨之消失。」

這位不願具名的消息人士還說，甲骨文創辦者之一艾里森（Larry Ellison）是川普的支持者，而字節跳動認為，如果川普贏得連任，彼此的關係就會相當有價值；但在拜登贏得大選後，字節跳動也失去了興趣。

「華爾街日報」上週報導，川普任內致力解決中國科技公司帶來的潛在安全風險，但隨著拜登上任後對前朝行動進行廣泛檢討，TikTok在美業務出售案已「無限期」擱置。消息人士還說，字節跳動現正探尋為其美國業務建立新架構。

北京一名監管單位的消息人士表示，中國政府對這筆交易案訂定特定指導方針，「中國政府無意干涉商業細節，例如價格應該高些或低些，但有一些原則」。

原則之一是字節跳動不能把核心的演算法出售給其美國實體。中國政府去年早已透過更新出口管制法，對相關事項做出宣示。

原則之二是比較政治性的考量，亦即「字節跳動不能被認為對美國政府卑躬屈膝，不能為其他中國企業立下壞榜樣」。

字節跳動尚未回覆記者詢問。

(中央社)