台東縣池上鄉著名景點伯朗大道14日發生車禍意外，一輛自小客車失控衝落稻田「犁田」，引發網友熱烈討論並且拍照上傳，警方出面證實此事。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣池上鄉著名景點伯朗大道14日發生車禍意外，一輛自小客車失控衝落稻田「犁田」，引發網友熱烈討論並且拍照上傳，警方出面證實此事。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣池上鄉著名景點伯朗大道14日下午發生一起車禍意外，一輛自小客車失控衝落稻田「犁田」，引發網友熱烈討論並且拍照上傳，隨後車主親友發文澄清，女駕駛是因為腦腫瘤破裂才失控肇事，目前仍在醫院昏迷搶救，警方15日回應證實此事，並說明該駕駛為附近居民，持有合法通行證才可進出該路段。

池上鄉伯朗大道上，1輛紅色自小客車14日下午2點許，從馬路上衝到一旁的田裡面，只見車子4輪有3輪陷在稻田中，左後輪則是卡在路面與稻田中間的小型灌溉溝渠；車內已經不見駕駛或乘客，但車輛周邊引來不少遊客好奇上前圍觀，並且拿出手機拍照，當場成為暴紅的「限時景點」。

消息一出引來大量網友留言「怎麼從台東一下到了田中」、「終於把金城武樹比下去了」、「目的地即在您的右手邊」，還有網友展現創意，把廣告海報中金城武的身影合成在相片中，讓一票網友笑翻。

對此，親友轉述了肇事駕駛女兒的說法，她的母親14日在開車回池上途中，因為腦腫瘤破裂昏迷，造成車輛失控衝進田裡，目前仍在醫院加護病房搶救，希望大家不要惡意嘲笑，也希望網友們知道事發真相後，可以幫忙祈求昏迷的母親平安。

此外，伯朗大道公告「全年管制、禁行車輛」遊客只能步行或騎乘自行車進入引發民眾疑慮，對此，台東縣警察局關山分局第四組組長張淵瑜表示，車輛駕駛彭姓婦人因身體不適導致車輛跌落田間，由於彭婦是附近居民，持有合法通行證可開車進出該路段，詳細事故原因正由警方深入調查中。

(中時 )