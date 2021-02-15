在「護國神山」台積電上班、年收入達200萬元的單身男子，為什麼約一位女店員卻屢屢碰壁？這個問題在PTT引起熱烈討論，有人說她有男友了、有人說她不喜歡工程師，但更多鄉民點出最關鍵一點…

原PO表示，他朋友在台積電上班，過年期間約聚餐，朋友透露最近喜歡上一位公司附近連鎖飲料店的女店員，「是我的菜，LINE也要到了，但就是怎麼約都約不出來。」

這位朋友說他固定每天差不多同一時間去光顧，買一杯蜂蜜檸檬菊花，買到女店員對他有印象，也互相交換LINE，可是對方就是無動於衷。「不想讓她覺得困擾，現在就變成有一句沒一句這樣。」

原PO補充，他朋友不只年收高，大學更是校隊，目前開進口車，「有年薪200萬、開歪L卻追不到女店員的八卦嗎？」

鄉民回覆一針見血，「全部問題都出在那張臉」、「她是你的菜，但你不是她的菜」、「年輕妹子愛玩，有錢不是最重要的」、「會不會你每天一杯蜂蜜檸檬菊花，太不man了」、「到底誰告訴你有錢就能追到女生？對方就是不喜歡阿宅啊」；也有人安慰他，「別灰心，女店員只是有男友了」。

(中時新聞網)