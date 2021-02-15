越南前天(13日)新增4名新冠肺炎境外移入案例，其中1人為台灣輸出個案，為上月底赴越南胡志明市的台籍女性，目前仍無法有效聯繫上越南方，指揮中心表示，該女1月26日、1月28日採檢都是陰性，因此在台灣傳染給其他人的機率相對較低，但也不排除是在台灣被其他人所傳染。

越南前天新增的1名確診者為台籍39歲女性，該女子1月28日搭華航CI783班機從台灣飛往越南，2月11日第二次採檢結果為陽性。

指揮中心指揮官陳時中表示，雖然目前仍沒辦法正式聯繫上越南，不過這位女性1月26日在台灣檢驗是陰性，1月28在越南入境時檢驗也是陰性，一直到2月11日二採呈陽性，是檢疫期滿14天後才確診，因此在台灣傳染給其他人的機率很低。

陳時中表示，該女在台灣都是一個人住，出國前兩周沒有上班，相關的一位親密接觸者PCR、血清檢驗也都是陰性，出發往越南前的2個禮拜都跟這位友人同行出門，不排除有微小可能是在台灣被其他人傳染。

陳時中說，根據該女說法，她在飛機上嚴格自我約束，全程戴口罩，沒喝水也沒上廁所，抵達機場後才脫口罩吃東西，因此她自己懷疑是在那時被感染，但陳時中指出，越南的確診案例很少，不太可能因為吃東西被感染，且這段時間在防疫旅館裡只有她確診，但越南檢疫旅館的管理沒有台灣嚴謹，任何可能性都不能排除。目前該女與其他3位確診者在醫院集中治療中。

(中時 )