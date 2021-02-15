雲南省滄源佤族自治縣猛角民族鄉翁丁村老寨發生嚴重火災，多數村民都來不及從中搶救出需要的物資，全村基本上全燒光。（圖／微博）

被稱為「中國最後一個原始部落」的雲南佤族翁丁村昨天傍晚發生火災，由於村中幾乎都是草房，火勢迅速蔓延，雖然當夜撲滅大火，但村民說，105棟房屋現在只剩下4棟，「基本都燒完了」。

綜合微博雲南發布與澎湃新聞報導，2月14日下午5 時40分，雲南省滄源佤族自治縣猛角民族鄉翁丁村老寨發生嚴重火災，明火於當夜11時15分全部撲滅。目前，餘火正在清理，遊客已經疏散。起火原因則正在進一步調查中。

當地村民表示，「基本上都已經燒完了」，多數村民都來不及從中搶救出需要的物資，整村105棟房屋燒到只剩下位於村邊的4棟，「覺得家沒有了」、「啥都沒有了」，尤其當地老人最不能承受。

報導說，發生火災的是翁丁村老寨，目前多數受災村民已經遷居至翁丁村新村。

翁丁村被稱為「中國最後一個原始部落」，也是目前中國保存最完整的原生態佤族村落。翁丁在佤語中意為「雲霧繚繞的地方」。火災前，村道兩側每2公尺就掛著牛頭圖騰，村中是成片的茅草居。

當地旅遊資訊稱，翁丁村隱秘在猛角傣族彝族拉祜族鄉的山谷裡，有400多年的部落歷史。1949年前，翁丁村還處於原始社會末期，居民以部落為單位依山而居，過著刀耕火種、犁地靠牛、吃水靠背、點燈靠油、結繩記事的原始生活。（編輯：翟思嘉）1100215

(中央社)