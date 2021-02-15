雲林縣西螺鎮浪犬小黑本月13日遭林姓男子駕車輾斃，林男面對路人指責竟回說「畜生而已」引發眾怒，14日深夜林男到小黑靈堂前下跪道歉，動保人士強調流浪動物的生命不該被當成垃圾看待，一樣必需尊重。

林男輾斃小黑後見事情愈鬧愈大，在臉書PO文道歉，但仍無法平息眾人怒火，其家人也連帶遭殃，因此他特地到寵物園區小黑靈堂前下跪道歉，表示「講牠畜生，自己就是畜生」，他會負起全責，但家人是無辜的，希望不要怪罪在他們身上。

協助處理小黑後事的浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏虎在臉書表示，被輾死的小黑雙眼睜很大，根本死不瞑目，他跟小黑說了很多話，心想一定要叫肇事者來道歉，讓小黑知道最後一程大家都很關心，撫摸著，小黑就這樣闔上眼睛了。

邵柏虎說，林先生在小黑靈堂前懺悔「他自己的行為就是畜牲」，這句他非常認同，藐視生命實在枉為人，壓死狗後的一言一行，都是最壞的生命教育，流浪動物的命也是生命，不該被當成垃圾看待，一樣必需尊重。

邵柏虎提醒大家，道路交通管理處罰條例第62條第1項有規定，如果開車肇事，雖然無人受傷或死亡，但沒有留下來處理而逃逸，還是要罰1000元到3000元罰鍰並且吊扣駕照1到3個月。

(中時 )