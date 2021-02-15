越南74歲阮文山（Nguyễn Văn Sơn）是一個貧窮的農民，左眼失明、右眼視力模糊；但他前前後後娶了13名妻子，生了24個孩子，總共有40個孫子，一家人雖沒住在同個屋簷下卻和睦相處。阮文山表示，目前跟73歲樂蒂凱（Le Thi Khai）、68歲阮氏壁（Nguyen Thi Be）2個妻子住在一起，其他11名妻子偶爾會到家裡看他。

根據越南媒體報導，阮文山透露，自己2歲時罹患麻疹，導致左眼失明、右眼看不清楚，儘管如此，他的長相仍非常英俊帥氣；年輕時他曾當過鐵路工人，之後被父母安排迎娶樂蒂凱，由於不是自己喜歡的人，因此很快地就去找第二任年輕漂亮的妻子。

不過年少輕狂，常與第二任發生口角衝突，最後對方帶著孩子離開；阮文山說，後來自己又在火車上遇到一名寡婦，因同情對方，漸漸與她發展出感情；前前後後阮文山共娶了13名妻子，不過只有樂蒂凱是合法夫妻，其他都只有舉行儀式。

阮文山說，「我娶了13個妻子，現在有24個孩子，40個孫子，但當我死後，只有一個妻子。」目前除了養鴿子，還會修理腳踏車再轉手賣出。而2個妻子平時在家種田、養鳥以及打掃房子，一家人生活愜意，偶爾其他11名妻子會回來探視。

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(中時新聞網)