從農曆年前尾牙一路到春節多天連假，大魚大肉加上零嘴不斷，不少人身上瞬間長出不少肥肉，每年開工後，醫療院所減肥門診都會激增2成。中醫師表示，不少民眾年後都會看中醫減肥兼調身，可把握黃金時間內剷肉外，還能一舉揪出月經失調或腸胃便秘代謝等造成肥胖的原兇。

上璽中醫診所院長余雅雯表示，肥胖是身體失調最後的結果，包含月經失調、睡眠障礙、腸胃便秘代謝問題都會造成肥胖，例如她自己收治一名患者，靠西醫減肥沒多久又復胖，經中醫診治原來是賀爾蒙失調，經中藥調整後才成功瘦下來。

事實上每個人肥胖的原因都不同，想減肥應該要「量身打造」針對不同體質調理，光是激烈的節食，反會導致新陳變慢。

余雅雯指出，造成肥胖大致可分成三種體質，分別是「陽虛代謝低落型肥胖」，若平常天氣冷或一吹風就會頭痛、四肢冰冷、全身都怕冷，臉色無光澤蒼白，就是屬於冷底者，這類體質因身體代謝不良，經絡不流通易形成脂肪堆積，常會在局部瘦不下來，如馬鞍部或是梨子型下半身。這類體質適合開熱性藥物，提高代謝，平常飲食則應避開生、冷，多吃蔥薑蒜等辛香料與薑料理改善。

第二類則是脾虛水腫型肥胖，常覺得疲憊、用手指按壓肌膚會留下壓痕、起床臉部有明顯水腫，因為代謝太慢，腰、腹部較容易堆積脂肪，余雅雯表示，要改善者類型肥胖者需「健脾利濕」，可透過針灸足三里、溫灸五柱穴改善，平常可吃薑料理、根莖類、高纖維食物如地瓜、五穀、茯苓、四神湯來養脾胃以有效代謝廢物

最後一類是肝鬱胃熱型肥胖，這類以常熬夜者為主，因熬夜導致口乾舌燥、身體僵硬、膚色暗沈，通常會胖在身體腰部和大腿兩側。余雅雯表示，這類可配合刮痧、拔罐、清除宿便方式幫助氣血淤滯、降火氣。

余雅雯表示，年後要減肥最好把握黃金兩週之內，其中充足的睡眠是當中最重要的，建議每天11點就要入睡，最晚不要超過12點，因為晚上是瘦體素分泌的時間，尤其代謝廢物需要肝臟代謝，子時就是膽經休息的時間，肝、膽沒有好好休息，表現就會不好，每天至少睡足7小時，肝膽的代謝能力才能正常發揮，建議民眾年後盡快調整作息，睡眠充足才有助快快鏟肉。

余雅雯也表示，近年不少民眾選擇中醫減肥，正是因為可以針對不同體質來調整治療方式，近來越來越多研究指出，肥胖與內分泌有關，透過中藥、生活習慣都能改善代謝，而現在還能搭配科技儀器例如冷光雷射，能針對局部脂肪細胞進行溶解，適合已經減重後想局部雕塑者。

(中時 )