年初四進入大湖的車流量預估將創今年春節連假的最高峰。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

年初四大批車流進入大湖，上午一度發生有3車追撞意外，迅速由警方排除。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

大年初四，苗栗出了個豔陽天，吸引大批遊客到大湖泰安踏青採莓及泡湯，一早台72線進入台三線路口就出現大量車流，預估將出現春節連假以來的最高峰，將有超過萬輛車次，是平日的5倍數量，苗栗縣警局派出近百人次警力與民力全力疏導交通，讓大家玩得順暢。

年初四已近春節連假的尾端，加上乾淨亮麗的大太陽，讓許多民眾遊興大開，向來在春節期間吸引許多遊客的大湖草莓、泰安泡湯，更是人潮車流一早就擠滿了台三線、台72線，川流不息的車潮持續不停的往大湖、泰安方向前進，警方預估初四的車流量將創春節連假的最高峰。

大湖、泰安一線向來是苗栗縣內春節假期最夯的景點之一，警方都會在此布署重兵疏導交通，新上任的苗栗縣警局長周煥興更是將此列為春節最重要工作之一，親自勘察現場路況後指示實施路口調撥車道方案，以有效疏解大量湧入的車潮。

從大年初一起，大湖即出現大量車潮，警方統計指出，從年初一至初三共約有3萬4,000輛車次、10萬1,500人次，通過台三線、台72線路口，較非草莓季假日，增加約5倍的人潮與車流，由於許多民眾為了搶搭春假連假最末班車，在年初四出遊大湖，所以預估車流量將達到最高峰。

為了落實疏導交通，包括縣警局交通隊長林炎巨及大湖分局長廖志明等人從年初三中午12時起親自在路口督導交通疏導及管制，交通尖峰期間幸好只發生一起3部小轎車追撞意外，幸未造成人員傷亡，由警方迅速排除恢復交通。

(中時 )