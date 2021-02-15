農業處利用大量花藝植栽裝飾，佈置知卡宣公園內的三角形玻璃溫室，並利用泡泡花海球懸掛在空中，而溫室外還有花卉拱門，每一處皆呈現浪漫氛圍。（農業處提供／羅亦晽花蓮傳真）

農業處邀請知名在地原民藝術家撒部．噶照，於知卡宣園區內創作心型浪漫鞦韆。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣府農業處利用知卡宣綠森林親水公園19公頃園區，打造為期一個月的「幸福森友會」浪漫主題展，規畫9大浪漫裝置藝術讓民眾打卡，其中圖為象徵美好愛情的大型祕密花園。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉知卡宣綠森林親水公園是市區民眾假日踏青首選之處，花蓮縣府農業處利用其19公頃園區，打造為期一個月的「幸福森友會」浪漫主題展，規畫9大浪漫裝置藝術讓民眾打卡，即起至3月14日，開放免費入園。

農業處今年特別在知卡宣綠森林親水公園9大區域，分別規畫幻彩泡泡、浪漫來襲、飛舞春天、搖搖幸福、尋尋覓覓、巨大的愛、封存美好、愛的表現、甜蜜冒泡、溫柔包圍等9大主題區，並特別邀請知名在地原民藝術家撒部．噶照，創作心型浪漫鞦韆，盼充滿浪漫氛圍的裝置藝術能讓遊客感受到滿滿幸福感。

農業處除了利用大量花藝植栽裝飾，佈置園區內的三角形玻璃溫室，並利用泡泡花海球懸掛在空中，而溫室外還有花卉拱門，每一處皆呈現浪漫氛圍，是民眾拍照打卡首選之處，且代表春天來臨的巨大蝴蝶群飛舞廊道、象徵美好愛情的大型祕密花園等處，亦受大獲好評，14日開幕迄今已吸引近萬人前往參觀。

此外，農業處因應疫情，「幸福森友會」活動現場統一由公園大門進出，遊客入配戴口罩，以酒精消毒雙手並攜帶手機完成實聯制google登記表單，且公園會加強廁所等公共區域消毒工作。

(中時 )