【愛傳媒左化鵬專欄】我發現台灣的年輕人，好像一年到頭都在過情人節。隔三岔五，就假借各種名目歡度一個情人節。送玫瑰花、寄愛心卡片，贈進口巧克力，千方百計，無非表達自己的濃情蜜意。

二月十四日。又是情侶們朝思暮盼的西洋情人節。台北各家西餐廳早已一位難求。情侶們各自尋覓餐廳隱蔽的一隅。叉著肥嫰的牛排入口，舌頭不停的說著綿綿情話。一張嘴巴，忙得不亦樂乎。

你儂我儂，忒煞情多。浪漫的西洋情歌響起，情侶們深情款款，相擁進入舞池。昏暗的燈光乍明乍滅。

如果你猛然一瞧，發現對方額頭上怎麼會有一層灰。請無需訝異，更不要忘記，二月十四日不但是西洋的「情人節」，也是「聖灰節」。有些基督教友的額頭或臉上，都會抹上一層灰。

二月十四日，是基督教的大齋首日，又稱「聖灰禮儀日」或「聖灰星期三」。教會都會舉行塗灰禮。要把去年棕枝主日祝聖過的棕枝燒成灰，塗在教友的額頭上，作為悔改的象徵。

如果你發現對方灰頭土臉。表示他（她）已悔改，並已蒙主救贖。這樣的對象，夫復何求。

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(中時新聞網)