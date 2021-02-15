義大利佛羅倫斯大學分析43名30到60歲罹患過新冠肺炎男性精液樣本，研究顯示康復後有25%男性的精子數量較低，20%是「空包彈」的無精症，高於全球男子無精症的比例，對此指揮中心表示，染疫後身心壓力的確會影響生理功能，但該研究樣本數少，也沒有染疫前的精子數量做對照，待後續更多資料再來分析才能證實。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，去年5月大陸研究就有指出男性精液中可以驗得到新冠病毒，但目前還沒有報告證實會透過性行為傳染，因此在精液中驗到新冠病毒就像在尿液、糞便中會驗到病毒一樣，會在部分體液中出現。

對男性生殖系統的影響部分，羅一鈞表示，這篇報告提供些新線索，有可能會影響到男性的精子數目，不過感染到新冠病毒這樣嚴重的流行性傳染疾病會帶給染疫者很大的生理壓力，尤其像呼吸系統，身體會自動移轉其他如生殖系統等能量來維繫，因為生命延續功能在當下可能沒有那麼重要，因此身心壓力的確可能影響生理功能，但該研究樣本數少、沒有對照組，也沒有43名男子染疫前的精子數量資訊，還需要更多資料分析才能證實。

(中時 )