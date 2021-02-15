草屯敦和宮為該地信仰中心，15日初四迎財神，有許多民眾前往朝拜。（黃立杰攝）

15日農曆大年初四，是迎財神的日子。草屯鎮知名的財神廟敦和宮，今日舉行迎財神活動，一早即湧入大批民眾，希望揮別一身鼠氣的2020年，能在2021牛年財源廣進，祈求趙天君財神爺庇佑，廟方亦邀請南投縣長林明溱、立委許淑華到場一同迎接財神。

為了防疫，敦和宮今年春節活動很低調，不但取消除夕當天的搶頭香，初一至初四也取消發放錢母活動、不提供膳食；少數的活動是邀請信眾走過五路財神爺橋，象徵可以平安發大財，15日初四迎財神，則有更多信眾前往朝拜。

林明溱、許淑華上午現身，受到民眾熱情歡迎，眾人抵達敦和宮時，不僅有民眾要求合影，林明溱、許淑華等人也走過五路財神爺橋，並觸摸大元寶，希望民眾財氣上身，今年過得平安，人人大發財。

隨後，林明溱等人在敦和宮主委林宜裕陪同下，步入敦和宮迎神，持香膜拜。林明溱說，敦和宮財神爺廟是地方信仰中心，新年期間，大家到宮廟祈福、求財外，他也希望縣府的財政更好，減少更多負債。

許淑華則表示，草屯敦和宮財神廟，有很高的知名度，她遇到很多外地信眾跑來參拜，也希望疫情趕快過去，大家健康發財。

草屯鎮敦和宮主祀武財神，創建迄今已有260多年的歷史，平常日即香火鼎盛，銅製162尺高的趙天君財神爺像安奉於7樓樓頂，為全台樓層最高的財神廟，是該廟一大特色。平時許多民眾會向財神借發財金，用來投資或經商，只要擲得聖杯即得到財神爺的允淮，領取代表發財的財神爺紅包。

(中時 )