國民黨黨主席預計7月改選，中央委員反彈募款責任額引起熱議。有28位中央委員連署提案討論中常委中央委員黨職金認定之合理性，領銜提案之一的中央委員關芝綝表示，國民黨這屆黨主席改革了什麼，大家都感受不到，現任黨主席江啟臣必須要努力說服基層；前黨主席朱立倫還是很受歡迎，且本來就是大選級人選，很多人認為應交棒給朱再拚一次。

國民黨近期催繳去年度「黨公職募款責任額（職務捐）」，要求中常委、中央委員須把錢繳進「國民黨政治獻金專戶」才計入，繳給其他單位或地方黨部都不算數，讓部分中常委及中央委員認為被連剝數層皮，引發爭議與反彈聲浪。

黨齡超過50年、曾任5屆黨代表、現任黨中央委員也是黃復興黃國屏支黨部常委的關芝綝，今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，很多人不是繳不起募款責任額，而是希望黨把制度規定弄清楚，7月黨主席改選時機敏感，連署提案者被懷疑背後有人在指使，讓她電話接到手軟，但她自認壓力不會很大，重點是黨把規則制定好。

談到黨主席選舉，關芝綝感嘆：「現在黨主席選舉味道太重了！」稱自己只是串聯中央委員提案，一堆人就在打聽或傳言他們背後有人在指使，「真是夠了！」關呼籲，黨真的要好好改革、重視基層，不然以後誰還要當中央委員？大家豈不都跑光光了？針對黨主席人選問題，關認為江啟臣的下鄉行甫上任就該做了，而不是為了連任才做，在台北打高空那麼久了現在才來，動機很難讓人認同；至於前高雄市市長韓國瑜若想選黨主席，也要自已出來跑才會獲得認同。

(中時新聞網)