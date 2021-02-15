大聯盟春訓即將展開，奧克蘭運動家隊快馬加鞭，《ESPN》和《大聯盟官網》等媒體今（15）日都報導，該隊已與兩名資深右投手佩提（Yusmeiro Petit）、羅莫（Sergio Romo）簽約，以充實牛棚陣容。

36歲的佩提已有13年大聯盟資歷，2018-20年在運動家隊，去年出賽26場、投21.2局，戰績2勝1敗7中繼、自責分率1.66，送出19次三振，只有5次四壞球，控球非常穩定。運動家是用255萬美元和他續約1年，加上激勵獎金將超過300萬美元，他也擁有投較長局數的能力，運動家對他評價很高。

羅莫4月初就要滿38歲，他曾是巨人、光芒、馬林魚隊的「終結者」，巨人在2010、12、14年三度於世界大賽封王他都有所貢獻。他和佩提一樣都擁有13年大聯盟資歷，總戰績41勝34敗188中繼134救援、自責分率2.95，數據相當輝煌。

去年羅莫在雙城隊出賽24場、投20局，戰績1勝2敗10中繼5救援、自責分率4.05，數據上還有一定水準。運動家是用225萬美元與他簽下1年約，還要等體檢通過才能生效。

運動家隊去年的「終結者」韓崔克斯（Liam Hendriks）變成自由球員後被白襪隊高價簽走，如今留下佩提、簽進羅莫，以去年的表現而言，佩提遞補終結者應不為過，但論經驗則羅莫較佳，就看教練團如何抉擇？大聯盟春訓明（16）日就要展開，投手先報到，運動家的春訓基地是在亞歷桑納州。

(中時 )