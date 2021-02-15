台灣過年、習俗的禁忌不少，女星熊熊（卓毓彤）今年自行拜地基主，後來才發現原來雞腿不能切，誤踩民俗禁忌的熊熊，卻那麼巧摔倒，她臉摔到臉腫、眼瘀青，熊熊今（15日）則曬出自拍近照，傷勢全曝光，儘管熊熊樂觀說：「只是獨眼熊而已」，但就算她開濾鏡特效，依舊藏不住瘀青的眼睛。

熊熊在除夕慘摔，大年初一就進急診報導，她摔到臉頰和眼睛都腫起來，而熊熊今凌晨首次曬出自己的傷照，只見她左半邊臉頰明顯腫脹，左眼也有一圈黑青，雖然照片已經開濾鏡特效，但仍擋不住熊熊的傷勢，熊熊還發文直呼：「沒有這麼需要墨鏡過」，不過樂觀的她也標記寫下：「#紀念自己熊貓的一刻#濾鏡也救不了我#超級煙燻妝#但把眼睛遮起來還是#沒事沒事只是獨眼熊而已」。

熊熊還提到，她前幾天更腫，眼睛直接不見，所幸熊熊已就醫，熊熊還自嘲：「沒事沒事 醫生說只是醜而已」，高EQ的熊熊還強調自己只是跌倒「#我沒有被家暴」，但她的傷勢仍嚇壞眾人，許多網友都留言關心，提醒她要多休息。

而昨天是一年一度的情人節，熊熊則是前往台中旅遊，她不忘用眼罩、墨鏡把受傷的眼睛遮起來，所幸熊熊精神仍舊很好，她也開心曬出美照，熊熊今早則曬出戴墨鏡照，透露自己要去花蓮玩，幸好熊熊的心情和行程不受傷勢影響。

(中時新聞網)