一名網友日前在逛網購時，發現一個商品「男童素面內褲」底下的購買者評價留言中，另名媽媽網友說她買給上高中的孩子穿，理由是滿版的卡通圖案能防止孩子變壞，預計讓孩子大學畢業前都穿此內褲，還會再回購，此留言讓原PO看傻眼，許多網友則說太荒唐、病態，「防止小孩學壞，真的可以靠穿這種內褲解決？」

一名網友在Dcard上發表了一張截圖，圖片是一個知名網購平台販賣的男童素面內褲，內褲上還有一些卡通圖案，商品評價更高達4.9顆星，不過吸引網友注意的是，在購買者留言評價的欄位，竟然有另名網友說，他買給上高中的小孩穿，「有滿版的卡通圖案很不錯，能防止小孩學壞」。

一名媽媽網友說她買卡通兒童內褲給上高中的孩子穿，理由是滿版的卡通圖案能防止孩子變壞，預計讓孩子大學畢業前都穿此內褲。（圖／翻攝自Dcard）

一名媽媽網友說她買卡通兒童內褲給上高中的孩子穿，理由是滿版的卡通圖案能防止孩子變壞，預計讓孩子大學畢業前都穿此內褲。（圖／翻攝自Dcard）

購買內褲的網友還說，「預計讓小孩大學畢業以前都穿這個，還會再回購」，看到這裡讓原PO超級傻眼，直說這麼小的尺寸，對方小孩的下體應該不會有事吧？此篇文章在短時間內引發熱烈討論，按讚數破5千，回應更高達170則，許多人都認為購買的網友太荒唐，「高中的小孩會想穿嗎」、「這小孩可以接受真是不可思議」。

不過也有網友指出，該網友購買的尺寸是XXL，如果是身材嬌小的男生應該有可能可以穿下；多數網友仍說，「防止小孩學壞，不是只有穿這種內褲可以解決的吧」、「卡通圖案能防止學壞？第一次聽說」、「如果讓同學看到穿這種內褲應該很丟臉」、「媽媽感覺一直把兒子當五歲小孩」。

(中時新聞網)