中澳關係跌到谷底，對澳洲不少業者打擊沉重，特別是漁民和海鮮批發商，現在他們寄希望於疫情下在家自炊商機，受惠最多商品是澳洲特產的青邊鮑魚。由於不像龍蝦被全面封殺，又有自炊潮、春節送禮需求，青邊鮑熱銷。不過由於多數餐館沒有需求，鮑魚價格仍下跌約20%，而且鮑魚出口額僅約龍蝦1/4，恐怕難補缺口。

春節通常是龍蝦、鮑魚這些食材最重要銷售季，但連2年春節檔期市場都沒擺脫疫情影響，中國大陸去年對澳洲龍蝦祭出新檢疫措施後，銷售基本停擺，但是不受限又有特點的澳洲青邊鮑卻不受影響。

鮑魚漁民亞當斯(Brad Adams)告訴ABC(澳洲廣播公司)，在旅遊停擺、餐館關閉的情況下，出現在家自炊趨勢，使他50噸的鮑魚庫存歸零。他說：「亞洲人春節期間會在家吃飯和慶祝，疫情下也不太會上街或到餐館。我的市場研究發現，越來越多年輕人在家做飯，他們會在Youtube上找食譜還有新的烹調方法，從家裡出來後去零售店買鮑魚回家。我向市場運送的散裝冷凍產品比以往任何時候都多。」

出口商庫斯伯森(Alex Cuthbertson)也說，他已經能穩定向深圳銷售鮑魚，儘管春節期間不會有人舉辦婚宴，但很多人把鮑魚當成新年禮品送人。

但是這種量上的熱銷並不保證收益如前。亞當斯認為，在所有餐飲服務恢復前，他砍價20%銷出的鮑魚庫存，可能只是整體海鮮產品價格低迷的縮影。之前歡呼大陸制裁反而幫助實現澳洲本地「龍蝦自由」的澳媒也不得不承認，龍蝦價格腰斬、許多餐廳乾脆拿龍蝦當員工餐等現實。

光看出口量也能發現，鮑魚熱銷只能緩和龍蝦被禁帶來的傷害。據ABARES(澳洲農業資源經濟局)統計，2018-19年度龍蝦出口額7.52億澳元，其中94%銷往中國大陸；鮑魚出口額1.94億澳元，其中42%銷往中國大陸。

塔斯馬尼亞州龍蝦出口商布雷克(Michael Blake)承認大陸制裁對整個產業打擊，他們現在主要依靠利潤難與過去相比的國內銷售，雖然已經嘗試尋找美國、日本、台灣的替代冷凍食品市場，和香港、新加坡的現貨市場，但是疫情仍在抑制需求，而且現在也不像以前可以參加各種國外的海鮮展。

比起塔斯馬尼亞，龍蝦產業規模估計達50億澳元的西澳洲更慘，政府已將捕撈季延長至今年6月30日，但9000噸配額至上周一(8日)只還有2732噸或約30.4%還沒被捕撈，這表示漁民們寧願不撈龍蝦也不願賠本賣，還在等待被大陸制裁前的市場價格，這種未捕撈比例在中國人過春節前夕相當罕見。

龍蝦漁民柯克曼(Bruce Cockman)依然樂觀，他表示不太清楚中澳關係政治上的問題，但他相信只要品質好，中國市場依然有需求，消費者還是會喜歡澳洲龍蝦。

(中時新聞網)