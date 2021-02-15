各式的磁製蘿蔔燈遍布在蘆竹湳的各各角落。（謝明俊攝）

由名家林資芬以紅磚片串製而成的牛畫象。（謝明俊攝）

牛年蘆竹湳好采頭藝術祭的主題雕像─牛。（謝明俊攝）

林家古厝旁的裝置藝術。（謝明俊攝）

頭份蘆竹湳社區傳統在每年春節至元霄節期間，都會舉辦菜頭燈節活動，今年主辦單位更設計好采頭藝術季，邀請多位裝置藝術名家在社區內策展，主辦單位並安排大年初四活動為「翹班來蘆竹湳玩貓」希望大家利用年假尾巴前來傳統聚落走走散心，為收假前好好沈澱一下心情。

由苗栗縣傳統聚落文化協會負責規畫主辦的「2021蘆竹湳好采頭藝術祭」，今年的主題是「耕耘」，在擁有3百年歷史的蘆竹湳老聚落，先人在這塊土地上辛勤打拼，希望透過傳承蘆竹湳的人文歷史，穿插著創新藝術，在老舊與新創之間取得平衡。

因此，今年的策展方向除了傳統蘿蔔燈的製作，有各式顏色的磁質蘿蔔燈，布滿了整個蘆竹湳，還加上多名裝置藝術名家的作品，散布在社區內的各重要角落，讓前來遊歷觀賞的旅客有著不同視覺享宴。其中由林資芬以舊紅磚片所串製而成的牛，不僅迎合牛年象徵，也是寓含在地深耕的精神。由在地諾爾保幼兒園大班幼兒們共同創作的「病毒快退傘」則是祈福牛年世界能和平的概念。

主辦單位從小年夜開始，每天都設計規畫不同的活動主題，一直到年17元霄節過後為止，像年初四就以開工為名，設計為「翹班來蘆竹湳玩貓」讓上班族在結束連假前來此輕鬆漫步，整理一下心情面對上班。

其它的設計活動主題，還包括手作捏陶、陳年舊事烤棉花糖、打陀螺、喝豆漿伯有夠讚的豆漿、練習挖蘿蔔燈等，活動的最高峰是元霄節當天一早至晚上的連串活動，只是因考量到疫情影響，原本規畫的中路市集等內容取消，並管控到場人數，希望受到影響的民眾能夠體諒。

(中時 )