特斯拉（Tesla）在1月在大陸銷售量15,484輛，相較於前一個月（去年12月）少了23,04輛，大幅下滑35％，市場認為這跟近來傳出多起負面新聞有關，頻出問題的狀況也引發市場監管總局約談，提出多項要求。

《愛集網》報導指出特斯拉今年1月的銷售量雖然比去年同期增加，但較前一個月少了8,320輛，減少幅度達35％，其中以最受歡迎的Model 3來看，1月交車13,843輛，跌幅更高，達到42％，顯示特斯拉品牌的成長速度放緩。

業界人士分析認為包括多個原因影響特斯拉的出貨量減少，包括出口量增加與Model Y產能增加、晶片缺貨及近期一連串的負面新聞。負面新聞主要以車輛的品質有關，包括車輛自燃、中控黑屏、失控加速、充電故障等問題。對此，特斯拉都不會承認產品有問題，都是推諉問題及責任。

此外，同業認為過去因大陸本土業者的技術能量不足才引進特斯拉，目前大陸本土業者已經急起直追，蔚來汽車、小鵬、理想、寧德時代、比迪亞等相關業者都有不錯發展成果，也扭轉了特斯拉曾擁有的優勢。

特斯拉頻頻出問題也引發大陸市場監管總局關切，市場監管總局與中央網信辦、工業和資訊化部、交通運輸部以及應急管理部消防救援局，就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠端升級（OTA）等問題，共同約談特斯拉北京及上海分公司，要求其嚴格遵守相關法律法規、加強內部管理、落實企業品質、安全主體責任、有效維護社會公共安全等，切實保護消費者合法權益，特斯拉回應將進行反思及加強自我檢查。

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(中時新聞網)