酈英傑（中）去年7月曾到訪台南市立棒球場參加「美國日，紅不讓！」慶祝活動。（李宜杰攝）

今日（15）是大年初四，民眾趁著好天氣出遊，但有眼尖網友發現，美國在台協會（AIT）處長酈英傑今日疑似現蹤台南，身穿休閒上衣、戴著墨鏡，騎乘台南的「T-Bike」在路上等紅綠燈，讓網友驚呼「是AIT處長！」而台南市長黃偉哲更是在貼文串幽默貼上兩人合照，並以「設計對白」提醒處長買飲料記得點「全糖去冰」！

有網友15日在臉書社團「台南爆料公社－台南最大社團」po出照片，表示自己在台南西門圓環遇到一名外國人，「一直覺得他很像某人，是我看錯嗎？」引出網友紛紛留言猜測正是美國在台協會（AIT）處長酈英傑本人，就連黃偉哲也都留言，歡迎處長到訪府城，甚至搞笑地寫下，記得點「全糖去冰」，讓不少網友笑翻。

距離上回酈英傑正式訪問台南，為去年7月美國在台協會移師台南舉辦「美國日，紅不讓！」慶祝活動，邀請台灣棒球好手王建民、郭泓志「回鄉」合體開球。當時酈英傑受訪時，不僅肯定台灣防疫成績亮眼，稱台灣是全世界極少數還能舉行職業運動比賽的地方，他還期許，未來將持續協助昇華美台間的友誼。

(中時 )