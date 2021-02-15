美國總統拜登自上任3周以來已與多位重要盟國領導人對話，不過美國在中東最重要的盟友以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）至今仍未與拜登通話，讓外界揣測先前與美前總統川普關係密切的尼坦雅胡是否遭拜登冷落，甚至兩國外交關係已出現微妙變化。對此，白宮表示拜登並非刻意如此，並澄清很快就會與他通話。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，多位美國與以色列官員強調，美以外交關係歷史悠久，兩國領導人更有持續保持聯繫的傳統。但多位消息人士指出，拜登在與亞洲與歐洲多國領導人通話後仍未與尼坦雅胡通話，正顯示拜登政府將美國與大陸及俄羅斯之間的對立視為首要，此一理念也反映在拜登立即修復涉及陸俄事務有關國家之間的外交關係為優先政策。

一名了解白宮想法的消息人士透露，以色列仍是重要的國家，但要尼坦雅胡乾等拜登電話，就是要讓他付出當年冷淡應對前總統歐巴馬的代價。相較於民主黨，尼坦雅胡與川普以及共和黨的關係更為密切。

報導指出，自從去年11月17日尼坦雅胡恭賀拜登勝選後，就未曾與拜登通話，且在當時一周前的總統大選結果剛出爐後，尼坦雅胡也很難找到適當的字恭喜拜登，只以個人身分向他祝賀，也並未稱他是「總統當選人」。

不過路透社報導指出，白宮12日否認拜登有意將尼坦雅胡排除在與各國領導人通話的首輪名單上，藉此冷落他；白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登很期待與尼坦雅胡通話，並向媒體保證兩人通話很快實現，但目前沒有準確時間與期限。

(中時新聞網)