台中市環保志工超過2.5萬人，其中，住在東勢區下城里的陳徐彩月，高齡94歲仍每日清晨5時半仍準時上工。環保局15日表示，阿嬤在2008年加入台中市環保志工隊，每日清晨開始巡視社區、整理環境、綠美化與拔草，13年來除非身體不適，絕不輕易缺席，可說是志工典範。

台中市環保局表示，陳徐彩月是下城里陳家望族的媳婦，平日熱心奉獻，她在81歲時決定投身環保志工，志工生活數十年如一日，是志工隊中德高望重的長者，更是東勢區的國寶級人物，她的熱心義舉，曾獲台中市長盧秀燕親自表揚。

「允諾人家要打掃，就一定要做到」陳徐彩月常說，這是她的做事基本原則，雖然94歲高齡，但每天清晨5時半仍準時上工，積極參與社區各項活動，每年東勢客家的新丁粄節，當地各機關單位都爭相邀請她出席，阿嬤巧手將不起眼的菜瓜布縫製成年度生肖造型，大受好評。

環保局指出，台中市環保志工隊數量高達618隊，志工人數超過2.5萬人，幾乎每一里都有一個志工隊，不分年齡、族群及職業類別，主要工作是維護全市區里公園、清掃道路、資源回收、環境綠美化等各項環保任務，力行宣導環保理念。

(中時 )