何坤樹透過貸款購買多種噴塗機、鐵梯和鋼架，讓工程進行更順利。（新北勞工局提供／李俊淇新北傳真）

39歲何坤樹為了留下房產給患有妥瑞式症的女兒，在2018年在新北市土城開設欣昌油漆工程行，因創業資金有限，參與「新北市政府幸福創業微利貸款」計畫進行2次借貸，開業3年後逐漸步入正軌，收入也由負轉正，距離買房圓夢的日子愈來愈近。

獨立撫養兒女的何坤樹表示，女兒因患有妥瑞式症，導致生長遲緩、學習力緩慢，為了讓她未來能有個棲身之地，所以才會選擇出來創業，希望能購買房產留給女兒，讓她無後顧之憂。

何說，由於大型建案的材料費及工人薪水都需先自行墊付，是一筆很沉重的負擔，原本自備資金不足，接連透過2次幸福創貸80萬元，購買多種噴塗機、鐵梯和鋼架，如今作業不僅能縮短工時、節省塗料，也提供客戶更加精細的粉刷效果，「把客戶房子當自己房子來做！」。

新北市勞工局表示，透過專業顧問提供營運及財務建議下，工程行的接案型態逐漸多元，除了原有的大型建案，另也建議改承接小型居家工程，對規模不大的工程行來說，大幅減輕週轉壓力，案件雖小卻更趨穩定，並精簡公司人事開銷，提升工程品質，讓公司業績逐漸穩定成長。

新北市政府勞工局主辦的幸福創業微利貸款至今已有233位頭家取得創業貸款，提供免擔保人、免擔保品、最高100萬元貸款金額，並提供創業研習課程、專家諮詢輔導、創業貸款協助、貸後關懷陪伴及商品行銷推廣等免費服務。

(中時 )