川普卸任美國總統，他任內挑起美中貿易戰，美方祭出一連串手段，包括對大陸課徵關稅、封殺陸企取得先進技術、迫使供應鏈撤出大陸等政策，外界都關注新任總統拜登後續如何應對。對此，有西班牙學者認為，觀察拜登近來對大陸的態度，發現拜登應該認知到無可辯駁的事實，就是川普發動的貿易戰是失敗的，拜登應該尋求第三條路來發展對華關係。

港媒《中評網》15日引用西班牙中國政策觀察網站2月10日發表西班牙大陸問題專家胡利奧·里奧斯一篇題為《拜登對華政策的第三條道路》的文章，內容指出，拜登模仿川普和歐巴馬時代的對中政策的可能性已經排除，拜登很可能尋求第三條路來謀求美中之間的未來發展。

報導稱，拜登上任之後，世界衛生組織先排除新冠病毒是從武漢的實驗室洩漏的可能性，接著，美中兩國的首席流行病專家福奇和鐘南山將在3月會面，屆時兩國可能將從疫情合作面來擺脫之前美中的緊張關係。另外，拜登應該也認知到一個無可辯駁的現實，就是川普對大陸發動的貿易戰是失敗的，因為最後結果美國並沒減少貿易逆差和刺激出口。因此，拜登擔任總統的四年對於確定一種與大陸關係的可能替代方案就至關重要。

美媒《Axios》也報導，根據現有的數據來看，大陸政府除了距離承諾的採購量仍有一大段距離外，且漲關稅下連帶減少了經濟成長，導致美國損失了24.5萬份工作機會，讓拜登政府除了「崩潰」之外，很難找到其他新發現。另一方面，大陸在去年的貿易順差反而創下5350億美元的新高，比2019年來要增長了29%，在11月以美元結算的出口也增加了21.1%，在12月也有增加18.1%，都分別在歷年同一時期創下新高。

(中時新聞網)