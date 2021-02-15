信義鄉到處都是春遊的賞櫻勝地，信義鄉長全志監表示，鄉內風光明媚，櫻紅爭奇鬥豔，現在正是最美的時節，過年也吸引大批民眾，花期可望延續到3月。（黃立杰攝）

春季是賞櫻最美的季節，觀光大縣南投，每年春節往往吸引大批觀光客參觀，今年的氣候幫助櫻樹生長，縣內包括信義鄉各觀賞熱點、九族文化村、暨南大學，甚至在平地的南投市撼龍景觀步道，在年假期間都吸引許多民眾賞花。

信義鄉草坪頭、望高寮等處都是春遊的賞櫻勝地，信義鄉長全志監表示，草坪頭風光明媚，櫻紅爭奇鬥豔，現在正是最美的時節，各種櫻花陸續綻放，花期可望延續到3月，當地也生產優質茶葉、蔬果，遊客賞櫻還可以品茗，今年過年初一到初四人潮絡繹不絕，塞車難免，不過交通狀況還算順暢。

而信義望高寮位於新中橫公路，省道台21線116公里路段，種植約2公頃的櫻花純林，由於望高茶園的陳才毅管理，經常僱工修剪枝條及除草，櫻花林景觀雅緻，之字形的步道化身為櫻花小徑，漫步其中相當舒壓。

位在魚池鄉的「九族文化村」，已榮登日本櫻花協會授證為日本海外的櫻花名所優選之地，也是日本櫻花協會繼1990年在日本國內認證100個櫻花景點後，首次海外認證的櫻花名所，因此過年期間，民眾除了到這邊玩遊樂設施，也會搭上櫻花季的活動。園方表示，過年期間舉辦浴衣租借、喝茶賞櫻等相關活動都額滿，園區人潮熱絡，許多民眾也會接續前往日月潭，進行多日遊。

國立暨南國際大學校園面積廣達150公頃，綠油油的草坪上廣植山櫻花、八重櫻、垂枝櫻、富士櫻等上千株櫻樹，今年過年群櫻盛開超過6成，吸引大批遊客，加上校地廣大，絕不會有人擠人的困擾，是火紅賞櫻景點。

(中時 )