談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

雞排妹日前自曝在主持尾牙時，被翁立友襲臀，又遭該公司老闆低級言語性騷擾，事後翁立友開記者會，雞排妹到場尋求直接溝通，被孫德榮批評鬧場沒禮貌，還把圈內大佬們都扯進來，更說重話「如果這麼妳不喜歡我們藝能界，不該有的垃圾就不要讓她進來」、「連黃腔都不能開，那觀眾還能看什麼」，一番言論引發爭議，孫德榮今天一大早po文，吐露內心委屈，請不了解他的酸民省省力氣，「我口誤講了藝能圈講講黃色笑話增加大家的喜歡度，現在好像就變成了千古罪人」。

孫德榮批評雞排妹沒禮貌，並拿豬哥亮及秀場作風出來支持自己的論點，一番言論引發爭議，風波延燒多日，在大年初四清晨，孫德榮突上臉書po文，針對這些日子以來抨擊他的聲浪，作出反擊，解釋事後他有開直播，澄清當天他是口誤，才造成誤會，強調會說出「連黃腔都不能開，那觀眾還能看什麼」這句話，是想表達「怕熱不要進廚房」，券雞排妹如果發現自己不適合演藝圈，那就不要入行，結果卻被酸民誤會他的公司有潛規則，讓孫德榮感到委屈。

孫德榮臉書發文。(翻攝自孫腫來了臉書)

孫德榮表示，最難過的是在沒證據跟事實的情況下，不僅霸凌他，還說他公司有潛規則，「你們什麼都想得出來，去誣蔑別人去傷害別人，為什麼不好好的把你的長處用在你的工作上，為什麼要用在霸凌別人」，還提到有人說他是「老兔子」，並且認真到處貼文，「請問這是什麼意思？難道這不是霸凌嗎？」。

孫德榮強調自己做事絕不傷害別人，「我的公司在這個行業有潔癖，我的藝人都是我的孩子，我們從來也不曾加任何應酬，更沒有潛規則這件事情，請不要胡說八道」，更說自己生病休息了6年，「哪一家經紀公司的藝人，已經完全沒有任何合作，為什麼他們一個一個回來照顧我，關心我，陪伴我，請你們要發言時找一下資料，不要用你的偏見去引導別人，你在傷害別人當成快樂的是，你不是把你的快樂建築在別人的痛苦之上嗎？不要在以為自己高高在上，是正義魔人你真的不配！」。

(中時新聞網)