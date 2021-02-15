2021澳洲網球公開賽進入第二周賽程，今天的男單16強戰，大會男單第4種子、俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev）花了一個半小時，以6比4、6比2、6比3解決世界排名第192美國選手麥當勞（Mackenzie McDonald），個人連勝延續到18連勝，也是生涯首度打進澳網男單8強。

麥維德夫是2019年美國網球公開賽男單亞軍，是他生涯四大賽最佳戰績，過去兩年澳網男單他都止步16強，今天面對麥當勞，麥維德夫打得相當強勢，全場僅出現15次非受迫性失誤，並打出29記致勝球。

麥當勞是美國大學男網2016年男單、男雙冠軍，不到2年前他腿筋韌帶撕裂傷後，一直努力找回巔峰狀態。

麥維德夫下一輪要對上同胞魯布列夫（Andrey Rublev），魯布列夫16強算是進擊的相當輕鬆，前兩盤他6比2、7比6（7比3）領先時，挪威籍對手魯德（Casper Ruud）因為受傷退賽，讓魯布列夫還沒打完就晉級。魯德比賽中出現腹部肌肉拉傷狀況，雖然有申請傷停在場邊治療，但最後還是無法提前投降。

麥維德夫、魯布列夫將於8強上演內戰，加上昨天確定入列8強的另一位俄國選手克拉特塞夫（Aslan Karatsev），這是網球公開化以來，網球四大賽男單8強首見3位俄羅斯選手。

魯布列夫（見圖）將在澳網男單8強戰對上俄羅斯同胞麥維德夫。（美聯社）

克拉特塞夫是另一位晉級澳網男單8強的俄羅斯選手。（資料照／美聯社）

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