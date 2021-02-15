北部1名中年婦女，初三焦急向警方報案，指她的虛擬貨幣交易平台帳戶，疑似遭人盜用，比特幣不明原因被轉出，損失約新台幣千萬元。刑事局正調閱相關交易記錄、網路IP循線偵辦中，初步查出歹徒使用境外IP盜用其虛擬貨幣帳戶。

刑事局指出，年前迄今，包括網路銀行和虛擬貨幣交易平台，都出現詐騙集團利用資安漏洞或其他釣魚網頁等方式，取得各類網路金融交易所需帳號、密碼及交易金鑰，據此盜用帳戶交易，造成被害人財產損失，提醒民眾提防這波「個資風暴」。

警方調查，該婦人大年初三在網路境外交易所的虛擬貨幣帳戶進行交易時，先收到「同時有其他人在香港地區試圖登入帳號」的警告訊息，被害人點擊「拒絕」鈕後，虛擬貨幣帳戶內的比特幣仍被逐筆轉出，短短半小時內購買13筆以太及泰達等虛擬貨幣，並儲存至其他錢包，被害人眼睜睜看著帳戶內的虛擬貨幣不斷遭轉出，急往警局報案。

被害人報案稱，平日僅以個人行動裝置，如手機、平板及筆記型個人電腦進行虛擬貨幣交易，不曾以其他介面登入或提供個人帳號密碼，但虛擬貨幣交易所的帳號仍遭駭客以不明方式取得，並將帳戶內的虛擬貨幣轉出，損失慘重，折合約台幣千萬元。

警方研判，雖被害人收到警示訊息，點擊「拒絕」按鈕，但歹徒已取得她的帳號密碼，「手速較快」，先一步將戶頭裡的比特幣轉出並購買其他虛擬貨幣。

刑事局打詐中心表示，伴隨數位金融科技蓬勃發展，數位金融交易衍生的資安問題已成隱憂，歹徒利用「跨境網路隱匿身分、去中心化難以追查」等特性，今年起已屢次運用「釣魚網站」或其他駭客手法，取得被害人網路銀行或貨幣交易所的帳號密碼。

虛擬資產雖然非屬貨幣，但其跨境交易頻繁且資產價格波動大，投資風險高，除謹慎保管個人帳號、密碼，勿點擊不明連結，如釣魚網頁外，更應慎選主管機關核准的機構進行投資，才能透過主管機關監理或金融機構保險等機制，盡可能減少損失。

(中時 )