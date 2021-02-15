台中市政府警察局第四分局春社派出所警員黃昱翔、邱逸帆，日前深夜23時許，接獲值班轉報公車司機發現有老人迷途搭錯車。員警趕赴現場發現一名高齡失智老婦搭車不知欲前往何處，僅喃喃自語向警方表示：住在四維國小。經員警以警政系統查證身分，多方比對資料終於聯繫上家屬，家屬大呼感謝表示「有警察真好」！

警方指出，員警當天利用人臉辨識系統，成功查詢到顏姓老婦(84歲)的身分資料。惟登記的戶籍遠在台北，再以其他警政系統交叉比對出家屬資料，終於聯繫上老婦的兒子。

老婦人的兒子表示，他與母親同住北屯區，當時傍晚母親在客廳休息，他在廚房煮晚餐，沒想到煮好發現母親已不見蹤影，在住家附近遍尋不著十分焦急不安，正欲前往附近派出所報失蹤，剛好接到警察通知，這才放下心中一塊大石。約莫20分鐘顏先生即趕至派出所接回老婦，對於警方積極協助非常感激。

警方表示，原來顏姓老婦患有失智症，近一年來常常走失，最喜歡坐著公車到處趴趴走，當天她從文心路段坐公車到高鐵站，又搭上返回總站的仁友客運，司機見已近零時竟還有老婦還沒下車，急忙通報警方。員警擔憂天氣寒冷，先載老婦返回派出所休息查詢家屬資料，順利聯繫家屬前來接回。

春社所長曾一峯說，近日早晚溫差大，家中有長輩或身心障礙者，嚴防失溫、走失，建議於常穿衣物縫上姓名及家屬聯繫電話；掛上愛心手鍊。適逢春節即將到來，舉家平安團圓是我們最大的願望，警察24小時不打烊，守護你我的安全。

(中時 )