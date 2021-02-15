大年初四台東湧現返工車潮，台東南迴公路到屏東車潮不斷，台東以台九線大武、太麻里、金崙、多良一帶車潮較多，此外花東縱谷線也有車潮。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

大年初四出現大量返工車潮，台東南迴公路到屏東車潮依然不斷，台東以台九線大武、太麻里、金崙、多良一帶車潮較多，此外花東縱谷部分路段也湧現車潮。

從台東返回高雄的陳先生表示，他早上6點30分從台東出發，原本預想提早1天回程，就可以避免遇上連假最後一天大塞車，但一路上走走停停，平時原本2個半小時以內就能抵達路程，今天則開了一個多小時還沒到草埔隧道，聽親友說沿路都很塞，預估得要花雙倍時間才能回到高雄。

今年春節連假有7天，但從14日起連續兩天台東已出現大量返工車潮，南下甚至出現回堵情形，15日下午北返車潮湧現，台東返回西部車輛行經台9線，與枋山鄉楓港村台1線匯集處，出現車多壅塞情況，枋山部分時速約30到40，一路回堵到楓港附近。

台東縣警局大武分局呼籲駕駛人，預計南向（往屏東）返工車潮流量大，駕車時請保持安全距離，隨時注意車前狀況，請駕駛白天請開啟頭燈，增加能見度，讓遠方來車能事先注意並作準備，維護行車安全。行車前，檢查車輛，保持良好車況，並且切勿酒後駕車，遇盲彎請減速慢行，勿超車以避免危險。

此外，台東縣政府交觀處表示，交通部公路局第三區養護工程處出入縣轄車流數量統計，從10日小年夜至14日以來，累積5天來的總車流量為338,189輛，比去年少了約1成左右，顯示疫情造成觀光人潮減少的情形確有影響。

(中時 )