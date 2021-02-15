矽晶圓大廠環球晶（6488）15日宣布，環球晶子公司GlobalWafers GmbH（收購人）公開收購Siltronic所有流通在外股份一案，於公開收購期間（2020年12月21日至2021年2月10日）取得56.92％收購股權比例，已達成最低收購股權比例門檻。根據德國當地法令，公開收購期間將延長兩週，自2021年2月16日開始至2021年3月1日德國時間24時截止為法定公開收購延長期間。

環球晶董事長暨執行長徐秀蘭表示，尚未參與公開收購的Siltronic股東仍有機會於法定公開收購延長期間，以環球晶的出價參與應賣，我們相信此為Siltronic股東的最佳選項。

環球晶邀請Siltronic所有尚未參與公開收購的股東接受本要約，並於2021年3月1日德國時間24時法定公開收購延長期間截止前，應賣其持股予環球晶。最終收購結果將於法定公開收購延長期間屆滿後公佈。

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