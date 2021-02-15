一名60多歲自大陸返台台商，日前為了看病，入境居家檢疫期間至少兩度違規外出，台南市衛生局開罰後強制送台中的集中檢疫所卻依然故我，頻頻違規走出房間，且在房內與公共區域隨地大小便，工作人員事後形容房間宛如被颱風吹過，花了三天才打掃乾淨。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝無奈表示，該名台商對要開罰完全不在意，只能儘量勸導和照顧。

離譜台商在集中檢疫所便溺，對開罰毫不在意。圖為集中檢疫所。(圖/王必勝提供)

該名台商在居家檢疫違規外出，台南市衛生局開罰後，強制送到台中的集中檢疫所，但在集中檢疫所卻仍我行我素，一樣違規出房門，還大肆咆哮，甚至房內和公共場所隨地便溺，讓檢疫所的人員相當頭痛。

王必勝指出，這名台商行為相當脫序，該台商雖會謾罵，有時又會說謝謝，每天檢疫所工作人員為了他確實折騰不已。後有經精神科醫師和心理師診斷鑑定，尚未達到精神疾病須強制就醫等級，因此只能儘量勸導和照顧。

不過，這名台商並非第一位大鬧集中檢疫所的人，王必勝說，類似狀況過去經常發生，不過通常說要開罰或開罰後，90%的人都會收斂，但這名台商被台南市衛生局開罰後也不在意。

指揮中心發言人莊人祥表示，如果在集中檢疫所不配合防疫措施，仍可依《傳染病防治法》第58條處10萬到100萬元。

(中時 )