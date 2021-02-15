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新北市新莊區14日晚間發生一名女童穿著膠鞋，在賣場遭手扶梯夾傷腳趾的案件。母親在網上控訴，懷疑手扶梯速度過快，才造成小孩受傷；對此，網友看法不一，而業者則回應，第一時間有幫忙處理傷口，手扶梯則符合規定設置。

據了解，女童的母親14日晚間在臉書社團《爆料公社》發文，控訴新北市新莊區一間大型賣場手扶梯速度過快，並上傳一段手扶梯的運作影片，要網友替她評評理。

原PO指出，昨晚她帶著2歲的女兒前往賣場，過程中將小孩牽很緊，但才剛上樓，女兒的左腳就被捲入手扶梯，當時雖緊急拉人，但仍來不及，女兒腳上穿著膠鞋，鞋子遭手扶梯捲入後被扯出巨大裂痕，左腳大拇指則因夾傷，瞬間血流如注，送醫診斷傷處為撕裂傷。

一位母親14日帶著2歲女兒前往新莊一處賣場消費，不料女兒卻遭手扶梯夾傷左腳腳趾，女兒當時所穿著的膠鞋也因捲入手扶梯而出現大裂縫。（翻攝臉書社團《爆料公社》）

原PO質疑，賣場是否該考慮顧客可能會有小朋友以及行動緩慢的年長者，「但不論事以上條件者，就算是一般正常人，這手扶梯的速度真的太快了吧？」並盼望賣場能調整手扶梯速度，同時提醒其他民眾多加注意。

文章在網路擴散後，網友看法不一，不少人認為，穿著膠鞋乘坐手扶梯本就非常危險，新聞與店家都曾長期宣導膠鞋需多注意，「首先站的位置才重要，跟你有沒有牽緊無關，再來這手扶梯根本不算快，北捷都比這快了」。

也有網友看了原PO發出的影片後，替她緩頰，「看起來是蠻快的，但也不建議小孩穿膠鞋，除了危險也很容易滑倒」、「膠鞋本來就要特別注意，但是從影片看這手扶梯真的偏快欸」、「雖說這種鞋會被夾是講了很多年，不過這速度確實太快了.......難免會有反應不過來的時候」。

對此，業者也做出回應，第一時間有協助顧客做傷口包紮，但手扶梯的速度均照政府規定設置，符合規定。

(中時新聞網)