百萬YoTuber愛莉莎莎去年拍攝印度自然療法「喝橄欖油排膽結石」影片，不但引發外界爭議，還遭醫界人士嚴厲批評，直言她在誤導民眾，事後愛莉莎莎道歉並表示將下架爭議影片，但輿論仍難以平息，對此，知名律師呂秋遠發文，點出愛莉莎莎引發眾怒的關鍵原因，文末還點名潘懷宗。

呂秋遠在臉書po文，表示愛莉莎莎的肝膽排石法影片之所以引爆醫師、民眾反彈，「主要是因為我們遇過太多不合理的反科學論述，不僅增加醫師的困擾，也會讓很多病人造成家屬的困擾」，例如癌症沒有特效藥，但坊間流傳偏方、民俗療法，這些都給病患莫名的「希望」，結果可能一、兩件案例是醫師盡力治療加上病患配合，而病患又使用偏方，最後僥倖活下來，消息傳出去變成很多病患未經專業醫師同意就「死馬當活馬醫」使用偏方，反倒讓病情惡化，醫師治療更棘手。

肝膽排石法的爭議，為什麼會引起這麼多醫師的憤怒，以及許多民眾的反彈，主要是因為我們遇過太多不合理的反科學論述，不僅增加醫師的困擾，也會讓很多病人造成家屬的困擾。 例如癌症。 目前癌症就是沒有特效藥，只能按照醫師指示，乖乖的按照療程治療，... 由呂秋遠發佈於 2021年2月14日 星期日

呂秋遠律師直言：「大多數的人，都無力抗拒這種資訊，特別是經過名人見證、網紅推薦，就會不自覺的認為有『公信力』。他們這麼厲害，都這麼說了，肯定沒問題」，導致可能十個人本有3個人理智清醒相信科學、7個人半信半疑，「有這些名人加持，這七個人可能就不再相信科學，謠言與偏方會繼續流傳，而延誤醫療的時機，你說，醫師會不會生氣？」。

呂秋遠律師也說，這樣的人在世上可能不是少數，許多人相信不用運動、節食，吃藥就能瘦，或是相信新冠肺炎只是一般流行性感冒，政府都隱瞞疫情，口罩不用戴，一定要普篩等，這些人很可能是我們身邊的長輩，還會在群組傳播流言，「更可怕的是，當沒有醫療知識時，卻能掌握話語權，會有多少人因此受到影響？」，他最後說了個狐狸說服雞群勇敢展翅就能飛翔的故事，雞群排隊從懸崖跳下，狐狸就在懸崖下等著吃，呂秋遠結尾吐驚人之語：「潘懷宗，不就是一個讓人生氣的案例嗎？」。

(中時新聞網)