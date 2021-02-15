美國總統拜登上台後，試圖透過聯盟機制抗衡中國，中美關係仍未見明朗。白宮於當地時間14日宣布，拜登將在19日與七國集團（G7）領導人舉行首次線上會議，討論新冠病毒大流行、世界經濟以及對華政策。這不僅是G7首腦自2020年4月以來首次舉行會議，也透露美方欲聯手盟國應對中國的意味。

綜合外媒報導，白宮表示，拜登將討論通過投資增強G7集體競爭力的必要性，以及更新全球規則以應對中國等經濟挑戰的重要性。同時，拜登將通過線上會議，與全球領先自由市場的領導人共同磋商戰勝新冠肺炎（COVID-19）疫情並重建世界經濟的計畫。

白宮表示，拜登將把講話的重點放在全球應對新冠病毒疫苗的生?和分發，以及「通過建設國家能力和建立衛生安全融資機制，繼續努力動員和合作應對新出現的傳染病威脅」。此外，拜登還將討論增強G7集體競爭力的必要性，以及更新全球規則，以應對中國構成的經濟挑戰。

G7成員包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本。

不過對於美國聯合抗中的議題，外媒認為，但在經濟全球化之下，中國崛起已很難阻止，即便各國聯手對抗，僅能減緩中國邁向巔峰的速度。

(工商 )