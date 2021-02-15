由於日本福島地區外海在當地時間13日發生規模7.3的強震，日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）暫停其在福島縣南方茨城縣工廠的生產，以對其潔淨室進行檢查，這項決定將可能讓全球車用晶片短缺的現象更加惡化。

日本《NHK》報導，日本福島地區13日晚間發生規模7.3的強震，並造成東日本95萬戶停電，瑞薩電子在地震後暫停其在茨城縣的車用晶片廠運作，以檢查可能的損害，例如工廠的核心設施潔淨室是否受損。而雖然瑞薩電子的茨城廠一度因地震停電，但現已恢復供電。

對此，瑞薩發言人表示，工廠目前供電均正常，所有動力設備都在運轉，但了為預防起見，公司決定取消周日的生產，以對潔淨室做出更詳盡的檢查。她說，由於員工剛開始檢查潔淨室，所以不便對這座大樓的復產做出評論。

瑞薩電子目前正積極增加車用晶片產量，而茨城廠即為車用晶片生產廠。至於瑞薩的米澤廠 (山形縣) 和高崎廠 (群馬縣) 仍繼續營運，其建築物或設備並無受到損壞。此外，在福島地區設有工廠的主要企業，包括日產汽車、豐田汽車及日立也表示，沒有在此次地震中遭到重大損害。

(中時新聞網)