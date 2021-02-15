許多民眾趁著農曆年間走春出遊，一位女子在網上分享，初三與家人一同前往南投露營，好不容易紮好營，安頓好一切後便前往廁所解放，未料，卻在廁所的梳妝區發現一罐透明擠壓瓶，上頭的字樣標示著「精液」，走近一看，才發現上頭其實是寫著「酒精潔手液」，讓她嚇出一身冷汗。

一位女子昨（14日）在論壇《Dcard》有趣板發文，她透露，初三時和家人一同前往南投露營，家人抵達營區後，她獨自躲在一旁昏睡3小時，起床後昏昏沉沉的前往廁所區準備解放。

沒想到才剛步入廁所，原PO卻在梳妝台區看見一罐透明罐子，瓶身的側面清楚的寫上直式的「精液」兩字，讓原PO好生狐疑，心想廁所竟然提供精液？揉揉眼睛走近仔細一看才發現，原來上頭是打橫寫著「酒精潔手液」，酒精兩字斷一行，下一行寫上潔手液，因此自瓶身的右側一看，的確是標示著「精液」。

一位女網友初三去南投露營，以為廁所內擺著一罐「精液」，走近一看才發現是「酒精潔手液」！（翻攝《Dcard》）

因角度鬧出的笑話，也讓原PO笑說「簡直就像拍網美照一樣，沒拍好變網霉」，不少網友也在留言區大笑，直呼「遠看還真的看錯欸」、「真可惜不是真的呢」、「滿好笑的」、「用喝的比較有效」。

不少網友則在留言區認真回應，直呼這篇文章有些無聊，原PO則再次回應，要網友別太認真，她只是發生趣事博君一笑，希望大家別吵架，EQ高點。

(中時新聞網)