馬來半島的糕點「蜂窩餅」則是過年超夯的開運點心，取的是「甜密」和「富有」，有祝福家庭關係和諧及職場好人緣的含義。（教育局提供／李俊淇新北傳真）

摘福袋、吃「蜂窩餅」及穿點點服裝都可以開運！新北市新住民語文教職人員利用各不同文化教導開運，不管是要招好運、圖好人緣和招財都有小撇步，不論是哪一國人，都可以學著「牛」轉乾坤。

越南語老師阮紅女表示，傳統的越南過年習俗會到廟裡或別人家摘下綠葉或樹枝帶到家裡，但隨著時代變遷習俗也有所改變，現在不會摘取綠葉或樹枝，而是在廟裡摘下福袋，也象徵著將今年的好運帶回家裡

馬來語老師黃寶雲說，流傳於馬來半島的糕點「蜂窩餅」(或蜂巢餅)是過年超夯的開運小點，它一面是蜂巢圖案、另一面是花開富貴圖案，取的是「甜蜜」加「富有」--祝福家庭關係和諧、職場好人緣，一切都很甜蜜順利。

菲律賓語老師陳嘉絲表示，在菲律賓傳統是在過年期間身穿著點點服，代表新的一年財運旺旺來，因為菲律賓人認為點點的模樣像銅板，等於把錢穿在身上、財旺一整年！另外，會在過年期間準備12種圓形水果，每一種水果代表一個月份的豐饒，吃完12種水果代表好運一整年。

新北市教育局張明文局長表示，新住民語文課程除了推廣語言教學外，也會將各國文化和節慶融入教學中，讓學生學習語文外，也體驗不同的風俗習慣及多元文化，寓教於樂，輕輕鬆鬆學新住民語。

(中時 )