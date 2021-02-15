擁有清大高學歷的百萬YouTuber愛莉莎莎，近日為了利用喝橄欖油來進行「肝膽排石法」的民俗療法，正面槓上台大兒科醫生「蒼藍鴿」，反擊影片慘遭醫界譙爆，痛批她傳遞錯誤醫療知識。愛莉莎莎已下架影片並道歉，風波仍未平息，更被起底她爆紅前的黑歷史，與好友呸呸曾創了一個名為「玩命女子」的團體，在世大運期間主動搭訕外國選手，甚至還被對方約砲。

愛莉莎莎2017年曾與好友拍攝一支「直擊選手村搭訕世大運選手」影片，他們在世大運期間特地前往選手村搭訕外國選手，有選手出自善意請她們喝一杯，但也有來自墨西哥的選手想把她們約回家「發生某些狀態」，讓愛莉莎莎直言：「啊我不想被幹啊！」還強調外國選手再帥，也要捍衛領土。

玩命女子#2 直擊選手村搭訕世大運選手【挑戰系列】這不是CCR影片 請看到最後！

事後愛莉莎沙也因為這支影片，慘遭網友罵臭頭，她事後也在IG回憶起這段黑歷史，有感而發地寫下：「高中時算是學校裡的風雲人物之一，大學時卻被超多人討厭，研究所時在歐洲吃的很開，世大運期間被全台灣罵成婊子（搜愛莉莎莎ptt就知道 不誇張）。」

後來愛莉莎莎因為當了YouTuber爆紅，也擁有一堆喜歡她的粉絲，她也藉此勉勵大家，「人生就是這樣風水輪流轉，不用去在意別人怎麼看你，只要你喜歡自己的樣子。」

如今愛莉莎莎又因為分享肝膽排石法，慘遭醫界譙爆，連這段黑歷史也被起底，不少PTT網友也紛紛留言「昨天才發現她跟小宅就是世大運的那兩個女的」、「哈哈哈哈哈 黑歷史」、「台女典範」、「原來是CCR愛做國民外交」、「原來是她們喔...這樣能紅真的洗超白」。

(中時新聞網)