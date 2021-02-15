老外爸爸體驗焢窯樂趣 網友：童年回憶啊！

以前農村社會的大人和小孩會利用農地休耕期間，在空曠的田裡焢窯，從堆土窯、撿柴火、燒窯、悶窯到開窯，然後再挖出香噴噴的番薯，是不少人的童年回憶。日前老外爸爸Stephen的鄰居也趁著稻田在休耕，讓老外爸爸一家人可以在空曠的田中體驗焢窯。

老外爸爸說，焢窯比他想像的還要困難，因為先前沒有經驗，剛開始堆的土窯範圍太大、泥塊太小，導致土窯堆到一半就垮了。後來他們決定先用竹子支撐窯體，增加土窯的穩固性後，再將竹子拿掉並用泥塊補強土窯的內壁，過程中女兒們很努力在幫爸爸搬泥塊，讓爸爸可以更快速的堆土窯。

全家人努力一起堆好土堆

辛苦的堆完土窯後，老外爸爸一家人放入事先準備好的地瓜、玉米與雞肉等食材，再由女兒們合力將土塊敲破準備悶窯，待悶熟後再開窯將食材取出，雖然焢窯花了不少時間，一直到晚上十點半才可以享用食物，但當爸爸問到「值不值得」時，大家依舊開心的點頭表示「值得」，老外爸爸也說，有了第一次經驗後，下一次一定可以做得更好。

堆好之後放入食材

影片分享後勾起許多許多人的回憶，網友紛紛留言表示「是童年的回憶！好懷念喔」、「現在的小孩很少有焢窯的經驗」、「好久沒焢窯了」，也有不少網友分享焢窯的小技巧，表示「放入食材前可以將燒剩的材火取出，才不會戳破鋁箔紙」、「可以先用大的土塊當基底」、「土塊先曬乾可以節省燒材時間」。

(中時新聞網)