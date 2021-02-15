周杰倫首部自編自導自演電影《不能說的秘密》，2007年在台上映後票房亮眼，隔年在韓國更創下驚人成績，到2015年還獲得當地「最想重溫電影第一名」，2017年更傳出韓國宣布翻拍的消息；近日拍攝團隊終於確認，男主角將由SM娛樂旗下男團EXO成員D.O.都敬秀飾演，女主角人選更讓外界期待。

韓國知名經紀公司SM娛樂今（15）日宣布，旗下男團EXO成員D.O.都敬秀確定出演準備翻拍的電影《不能說的秘密》，多年前就傳出電影開拍的消息，但目前除了男主角定案外，當初由桂綸鎂飾演的「路小雨」仍在選角中，電影則預計下半年開始拍攝。

韓國知名經紀公司SM娛樂今（15）日宣布，旗下男團EXO成員D.O.都敬秀確定出演準備翻拍的電影《不能說的秘密》。(圖/ 摘自IG)

而都敬秀他本來是EXO的主唱之一，但在戲劇方面也有亮眼表現，曾在電視劇《沒關係，是愛情啊》、《百日的郎君》和電影《純情》、《與神同行》中有精湛演出；1月底才剛退伍的他，除了確定下半年要拍電影《不能說的秘密》，上半年也將投身《與神同行》導演的新作品《The Moon》。

《不能說的秘密》當年在韓國上映後掀起轟動，2018年電視台播出後，「周杰倫」不僅登上韓網熱搜，網友們更紛紛讚嘆電影過了11年仍如此經典，「我人生中看過最棒的電影，每次看都會哭，也被音樂感動」、「劇情太感人，音樂也好好聽，每次轉到一定會停下來看完的電影」、「好怕翻拍後會破壞多年的回憶」、「一年內要看好幾次的電影啊」。

(中時新聞網)