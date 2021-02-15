今年是牛年，但台北市議員王世堅認為，除了要關心牛，也要關心貓，他更呼籲大家一起來愛貓，並大談養貓經，「貓奴」身分意外曝光。不同於平日問政的嚴肅認真，王世堅在貓咪面前展現出柔情的一面，還會讓貓咪一起聽古典音樂。至於做為大「柯黑」，是否有讓自家貓咪看過台北市長柯文哲的照片，王世堅則說，要讓貓咪看好的事物。

王世堅14日在辦公室接受《東森新聞》採訪時，手上正抱著一隻貓咪，但貓咪看到鏡頭卻突然跑掉，王世堅把貓找回來後，開始在鏡頭前大談養貓經，他指出，貓咪的尾巴往下垂，表示說有點害怕、心情不好。接著，他撫摸貓的頸部和背部表示，「貓咪喜歡人家抓牠這邊，但不能一下子就抓，要先取的牠的信任」。

除了辦公室裡的貓，王世堅在家裡也養了兩隻孟加拉貓，他還透露，貓咪能促進夫妻之間的關係，「我和我太太，即便有不高興的事，但一兩天內一定會要談到貓的事情，自然而然有共同的話題，我們這幾年來就又相處得更融洽」。

王世堅指出，有時他也會讓貓咪聽古典樂，「牠尾巴翹起來，心情好的時候，牠願意出來跟我們共同欣賞音樂，那時候就會放我也喜歡的古典樂，我會循序漸進」。針對記者提問，有讓貓咪看過柯文哲的照片嗎？王世堅則笑著回答，「我都讓我們家貓咪看好的事物啦」。

此外，王世堅認為，除了要關心牛，也要關心貓，大家一起愛貓。

(中時新聞網)