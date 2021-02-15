嘉義市消防局兩消防分隊，分別在大年初二、初三有民眾上門求救，表示戒指卡戒拔不下來，所幸在消防人員協助下順利解套。（呂妍庭翻攝）

嘉義市消防局兩消防分隊，分別在大年初二、初三有民眾上門求救，表示戒指卡戒拔不下來，所幸在消防人員協助下順利解套。（呂妍庭翻攝）

嘉義市消防局兩消防分隊，分別在大年初二、初三有民眾上門求救，表示戒指卡戒拔不下來，所幸在消防人員協助下順利解套，因連續兩天傳卡戒事件，消防局不排除過年期間民眾因少動、吃喝多導致水腫，或長時間配戴，甚至熱漲冷縮造成卡戒，提醒民眾應慎選戒指等首飾。

消防局指出，13日大年初二下午3點左右，一名年約30歲張姓女子匆忙進入第二分隊值班室求助，表示戒指卡住無法拔出，想請人幫忙摘除，值班役男立刻廣播小隊長陳鏘園及備勤人員協助處理，經觀察張女卡戒手指狀況，左手無名指已輕微腫脹疼痛，詢問是否有使用沙拉脫或油類等方式嘗試拔除，張女表示有試過了但是沒法脫除，

經消防員仔細評估後，立即於手指套上名片保護，並使用斜口鉗將戒指剪斷順利脫除，以最安全方式在短時間內迅速完成任務，讓張女對分隊同仁盡心協助表示感謝。

無獨有偶，14日初三晚上近10點，一名年約30歲吳姓男子向第一分隊求助，表示戒指卡在無名指上無法脫除，已自行試過多種方法，仍無法摘下，相當難受，所以前來分隊求助「解套」。

分隊值班人員受理後，立即由隊員張耿彰、王興墨、郭明在、簡茂程為民眾評估卡戒狀況，檢查後發現其右手無名指已經腫脹，必須破壞才能拆除，經徵求男子同意後，立即準備破壞工具進行破壞。

隊員張耿彰安撫好民眾緊張情緒後，鋪上保護墊片並固定好手指，使用斜剪鉗及小型鋼筋剪斷器將戒指剪除，卡戒男子臉上頓時露出笑容，並不斷感謝消防人員的幫忙。

嘉市消防局提醒民眾，配戴戒指類首飾應慎選，其可能因為熱漲冷縮、手指水腫或長期配戴等等原因，導致戒指卡住無法脫除，卡住時間若延長太久，除了腫痛加劇外，甚至會造成血液循環不良，嚴重時可能損傷手指功能，呼籲民眾一旦遇到類似此情狀，建議應使用正確方式小心移除，或是尋求當地消防隊協助。

(中時 )