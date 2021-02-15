春節年假接近尾聲，國道收假車潮湧現，一名人妻體恤老公開車時不方便飲食，直接在車中上演「餵食秀」。這名人妻原本準備了鱈魚香絲，要餵食被塞在車陣中的老公，順便幫他提神，不過人妻抱怨一根一根餵實在很「沒擋頭」，因此決定將鱈魚香絲全部綁在一起，變成一長串「non-stop」的零食，一路吃回娘家。照片曝光後網友瘋傳，已瞬間吸引超過2萬3千人按讚，人妻後來還更新貼文，笑回「已食飽、也卡滿牙縫」。

一名人妻準備了鱈魚香絲，餵食被塞在車陣中的老公，順便幫他提神。(圖/截自臉書 爆怨公社)

人妻抱怨鱈魚香絲一根一根餵實在很「沒擋頭」，因此決定全部綁在一起，變成一長串「non-stop」的零食，一路吃回娘家，照片曝光後被網友瘋傳。(圖/截自臉書 爆怨公社)

這名人妻在臉書社團《爆怨公社》PO照發文寫道「實在很沒擋頭，決定一路綁回娘家，已食飽也卡滿牙縫」。從照片中可看出，人妻將原本一根一根的鱈魚香絲全部綁在一起，變成超長一串，直接塞到老公嘴裡，不用手就可以直接一直吃、一直吃。

由於國道這兩天被車潮塞爆，一上路動輒就是幾個小時，駕駛不僅疲勞，被塞在車陣中定住不動，恐怕也很容易睡著，這名人妻出奇招，餵食鱈魚香絲幫老公提神，讓眾人驚嘆。

照片曝光後網友驚呆，大讚「超猛人妻曬餵食秀」，瞬間吸引超過2萬3千人按讚，並紛紛留言回應「厲害」、「超貼心」、「好市多的買一包，應該可以從基隆綁到墾丁！」、「下次幫我綁一下」、「超讚」、「懂玩」、「專業」、「好有創意！」、「回到娘家肚子都飽了」「太有才了」、「開車想睡的好幫手，實測比檳榔、口香糖好用」、「這招好，要學起來」、「我終於找到副駕的功能了」；不過也有網友笑說「今年應該不敢再吃鱈魚香絲了」、「我會把其中一條換成鞋帶」。

(中時新聞網)