藝人小嫻（左）獲悉製作面膜的原料竟是魚鱗，直呼令人驚艷。（林和生攝）

藝人小嫻（左二）一秒變身叫賣姐，與屏東縣長潘孟安（右二）一同促銷在地優質農產。（林和生攝）

去年底移居屏東的藝人小嫻，15日在屏東熱帶農業博覽會農村再生區客串「一日店長」，除與屏東縣長潘孟安閒話家常、暢聊移居屏東後的美好，更一秒當起「叫賣姐」，當場促銷屏東農村生產的農特產及保養品，吸引民眾爭相搶好康。

小嫻因打工換宿愛上恆春半島，去年12月正式入籍恆春，與同樣出身國境之南的潘孟安一見如故，對於半島風情、美食文化都如數家珍，2位屏東人在熱博暢談屏東生活的美好經驗，從車城洋蔥、滿州火龍果、牡丹野薑花等，多採用友善土地方式栽種，頻頻稱讚美味又健康。

一日店長小嫻大力推薦在地生產且有產銷履歷的蔬果，現場更推出滿滿1籃、特價888元的限量商品，一旁熟悉價格的潘孟安當場「綜藝摔」，直呼「真的虧大了」，但還是協助促銷，讓搶到民眾開心大喊「賺到了」。

另社區研發的系列保養品，更讓愛美的小嫻驚艷不已，潘孟安介紹有著滿滿膠原蛋白的龍膽石斑面膜，清雅花香的野薑花面膜，及清涼保濕的天然絲瓜水等，現場也推出5組「期間限定福袋」、同樣秒殺，當場送給小嫻一組作為伴手禮，讓這趟打工換「水」（台語美麗）行程收穫滿滿。

屏東熱博農村再生區共規畫4大主題區及19個社區特色攤位，呈現在地特色伴手禮與美食。潘孟安強調，近年來屏東透過農村再生計畫，藉由產業擾動地方，活絡社區經濟活動，將可能生產過剩的農特產品製成果乾，打入零食通路。

也把過去被視為廢棄物的魚鱗用來提煉膠原蛋白，製成面膜、保養品，讓農特產品變成另一種可能。小嫻驚呼，自己是在都市生長的孩子，因緣際會下來到屏東定居，過去總覺得農民種植過程相當辛苦，但從他們臉上滿足表情，加上有個努力協助行銷的政府，讓她直言相當感動。

(中時 )