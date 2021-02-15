針對總統蔡英文除夕談話，前總統馬英九指出，2月9日向中國人民拜年問候，是這幾年來難得善意，值得讚許，不過他認為這是不夠的，應該立刻停止稱呼新冠肺炎是武漢肺炎，若大陸願意提供疫苗，政府絕對不要拒絕。台灣基進立委陳柏惟對此反擊說，「立刻停止吹捧危險的中國疫苗」，甚至指馬英九就是要打亂世界最強的台灣防疫，恐要破我國防線，簡單來說，就是共產黨的「第五縱隊」，台灣的內賊。

陳柏惟14日在臉書指出，前總統馬英九在大年初一這天，再次高唱「立刻停止稱呼武漢肺炎」、「政府絕對不要拒絕中國疫苗」，馬英九對外界質疑，則以「操弄仇中」回應。陳柏惟表示他要敬告馬總統所屬的舔中集團，「立刻停止吹捧危險的中國疫苗」，不要用潛在有危險的中國疫苗害死台灣人。

陳柏惟表示，如果我們稍微有點印象，馬英九和國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文、陳文茜等親中媒體人，連番要求違法進口中國疫苗的舉動，其實和去年此時，中國黨一夥小丑重砲抨擊口罩禁止出口、要求放鬆邊境管制SOP的作法是一樣的，就是要打亂世界最強的台灣防疫，恐破我國防線，簡單來說，就是共產黨的「第五縱隊」，台灣的內賊。

陳柏惟點出，在我國接連取得COVAX首波配送疫苗（逾20萬劑牛津疫苗），以及買到505萬劑莫德納（Moderna）疫苗，並和國產疫苗商也簽訂合約之後，馬某等人還繼續要求進口中國疫苗，簡單說就是騙騙外行人。因此政治人物有義務把話講清楚，「不是叫疫苗的就都一樣」，在世界市場可取得的疫苗中，中國眾疫苗是技術最落後、實驗數據最不透明、醜聞也最多的疫苗。中國卻用搶快製造的這些疫苗，打壓異己，擴張地緣政治版圖，這是中國繼刻意隱瞞疫情、先搶購防疫物資，輸出病毒後，又一起「以疫謀霸」的企圖。

陳柏惟認為，中國黨的政客缺乏智識不是新聞，但是大家不可以有樣學樣。他指出要，製造疫苗，最好是能選擇到一些能誘發高濃度有效抗體、又較不容易突變的抗原決定位，把這樣的抗原大量在體內表現，就能有效刺激免疫系統。反之，如果丟進大量沒用的抗原，製造出的抗體就不能中和武漢病毒，甚至可能因引發免疫失調，造成過敏反應而加重肺部疾病。

陳柏惟指出，目前中國開發出要強迫推銷給台灣的疫苗，大多數是問題很大的減毒疫苗，可能產生不良反應的風險較高；就算是康希諾/解放軍疫苗，由於其腺病毒載體的選擇，效果也不會比牛津/阿斯特捷利康疫苗來得好。而少數「緊急使用授權」中國疫苗的國家，則出現疫苗保護力低，或不良反應比率高的通報。

反觀國內疫情控制得當，也已經獲得當今最優秀疫苗之一的Moderna疫苗，且國產幾隻疫苗的設計原理在誘發免疫反應與疫苗安全性上都屬較佳者，為何中國黨堅持要違反我國法規進口中國疫苗？而不是繼續配合防疫政策，穩健地在今年逐步完成疫苗施打？

陳柏惟強調，中國黨費這麼大力氣，從要求口罩出口、要求檢討境管、或是早先想用普篩取代邊際隔離管制，都是經過高人指點，精準打擊台灣防疫體系的「政治飛彈」，目前我們不怕外敵，怕的就是內賊。未來還會有更多挑戰，重點在心頭抓乎緊，全民團結，那麼來亂的馬英九們等人的顛覆行動就終將失敗。

(中時新聞網)