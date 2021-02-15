根據環保署空品預報，15日起至17日，東北季風可能挾帶境外汙染物移入及環境風場再轉東風，中南部空品恐達「橘色提醒」等級；台中市政府啟動相關應變措施，包括通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加強污染稽查等，並提醒市民做好防護措施。

環保局指出，中部地區15日東北季風稍增強，傍晚起東北風可能挾帶微量境外汙染物移入台灣，影響程度需視上游汙染物累積及降雨強度有所變化，中南部地區位在下風處，較易累積汙染物，清晨及夜間易有霧影響能見度。

環保局表示，16日環境風場轉為偏東風，西半部地區位在背風側，擴散條件較差，清晨及夜間易有霧影響能見度。17日東北季風再增強，東北風可能挾帶另一波微量境外汙染物移入台灣，影響程度需視上游汙染物累積及降雨強度有所變化，下風處中南部地區較易累積汙染物。

環保局長陳宏益15日說，市府於農曆年假前已邀集前30大固定汙染源座談，瞭解各廠於年假期間規劃運轉情形，如遇空品不良時可配合的降載作為，並預先排定年假期間輪值人力、超前部署，持續監控空品並執行應變措施。

陳宏益指出，市府通知前30大固定汙染源自主降載、營建工地加強道路洗掃街作業、出動稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高污染車輛查緝、加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等；並減緩空品惡化，橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局強調，中火也配合執行降載減排等措施。空品易受地形及氣候影響，有較大不確定性，提醒民眾隨時注意空品狀況；敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，減少劇烈活動，避免戶外長時間活動，出外應戴上口罩。

(中時 )