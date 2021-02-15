義大大昌醫院執行副院長林立人說，院方對此醫療狀況深感歉意，後續院方將會持續進行檢討改善，以避免類似狀況再度發生。（林雅惠攝）

高雄市一名潘姓婦人因7個多月大女兒發燒前往義大大昌醫院急診，醫生建議住院觀察，潘婦表示，孩子上點滴後就哭不停，事後發現左手變腫，懷疑院方針沒插好，院方表示，當時上針是順暢的，疑漏針造成女嬰左手腫脹，院方相當抱歉，後續會持續關懷小女嬰，並祝她早日康復。

潘婦表示，大年初三晚間女兒因發燒38.2度前往三民區義大大昌醫院就診，當時醫師評估女兒有脫水情形，建議住院治療，晚間10點多安排病床住院，11點多施打手臂點滴，上針後女兒就開始哭鬧不已，後來通知值班護士到場查看，並詢問是否透氣膠帶捆太緊，護士說沒問題，且只是巡點滴針未掀開包巾查看女兒手部，後來她覺得有異，掀開包巾後赫然發現女兒左手發紫發黑，讓她相當崩潰，一時無法接受。

潘婦說，若非她及早發現女兒左手已經腫脹變形，難保女兒左手不會殘障，女兒已轉到長庚醫院治療，但針對大昌醫院的醫療疏失，她希望醫院道歉，並且給予賠償，以表誠意。

對此，義大大昌醫院執行副院長林立人表示，該女嬰2月14經急診入院後，當晚11點多開始打點滴，點滴滴速正常，並按照SOP給予固定，有留露小指頭部位觀察血液循環狀況。

林立人說，15日凌晨12點多，女嬰母親反映可能有漏針狀況，醫護人員立刻拆解並持續觀察血液循環狀況，經醫生評估後處置並觀察，至今早已經消腫，院方對此醫療狀況深感歉意，後續院方將會持續進行檢討改善，以避免類似狀況再度發生。

(中時 )