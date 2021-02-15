共軍1架運8反潛機今侵擾我西南空域 遭廣播驅離 18:272021/02/15 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。國防部提供。 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 根據空軍的資訊，昨天共機沒有來西南空域，前天則有兩架飛進來，1架是運8反潛機，1架是運8技偵機。另除夕與年初一沒有。 林柏妤許願開金嗓 普惠F135引擎修復不易 已影響F-35戰機出勤率 (中時 ) #空軍 #共機 #西南空域 #運8反潛機 #年初一 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 13金鐘廣播人張翰揚 借Podcast開創電台新生機 16:412021/02/15 生活 港生是重要生源 預期今年來台報考可望逼近萬人 09:582021/02/15 生活 澎湖濃霧影響 華信立榮今有加開班機 10:262021/02/15 生活 澎湖臨時加班機 協助春節連假疏運 11:182021/02/15 社會 春節演練 大陸6架運-20緊急升空執行空投任務 17:582021/02/14 兩岸 南鯤鯓代天府國運籤 藏頭詩讓網友嚇死：天機啊 16:582021/02/14 政治 比特幣超不環保 劍橋研究：年耗電超台灣半年用量 08:472021/02/14 財經 看屋筆記：中壢區禾林RICH ONE-NO2(個案＋價格分析) 09:002021/02/14 建案開箱-桃園 大樂透5連開各地買氣爆棚 威力彩上看4.9億元 10:242021/02/15 財經 地震問台積電 半導體微影設備連1千公里外的地震都感應得到 13:172021/02/15 生活 為1亞洲國密造武裝自殺無人機 以20人被調查 06:242021/02/14 軍事 政治熱門新聞 習近平、拜登除夕這通電話 港媒警告：台灣還搞不清楚狀況 - 政治 許智傑為陳柏惟喊話顏家 網爆民進黨背後真實算計 - 政治 蔡英文對國外這兩件事 作家直言讓他看扁了 - 政治 台北市長選戰 網曝藍綠最佳劇本：民進黨真的沒人了 - 政治 2024年總統大選 風水大師：藍軍兩大咖有機會 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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